張學友承諾 最快2018再回來

「歌神」張學友昨晚在台北小巨蛋舉行演唱會台北站尾場，會後他接受媒體訪問時說，得知許多歌迷買不到票，有向主辦要求加場，但最快要等到明年，屆時台北、高雄都機會看到。

張學友「A CLASSIC TOUR 學友．經典世界巡迴演唱會」，昨晚在台北小巨蛋舉行台北站最後一場，也是巡演的第55場，演唱會結束後舉行慶功宴。

張學友聽聞台北站6場演唱會一票難求，也向主辦單位要求是否能再加場，主辦單位目前還在爭取小巨蛋檔期，不過巡迴演唱會場次現在已經排到100多場，台灣加場最快也要等到2018年，張學友也說，「要是再回來，可能台北、高雄都有」。

接連兩週6場在台北舉辦演唱會，張學友說，唱到18日第54場時，「第一次覺得可以駕馭演唱會」。他在演唱會中載歌載舞，幾乎沒有休息，每段演出都是下台換了衣服又立刻上場，他表示，巡迴演唱會這麼多場，他相信有幾場唱得最好的，是在台北這幾場當中，「尤其唱到第54場才發現，自己可以做到」。

張學友粉絲後援會每天都準備不同的紙牌，上面寫著「愛你友」、「最愛友」、「要回來友」等字體給張學友驚喜，張學友在慶功宴上也向粉絲道謝，「謝謝歌迷用心，每天都在期待明天會是什麼」，他也力讚台灣觀眾很好，「文化很好」。1060220

(中央社)