共享汽車熱潮崛起 陸十餘個城市亮相
「共享汽車」成為大陸新興出行方式，在北京、上海、廣州、重慶、成都、武漢、杭州等十餘個城市亮相，深受民眾青睞。不過，便利的背後卻也存在交通事故處理權責不明等問題。
經濟參考報今天報導，目前進入「共享汽車」市場的有德國車商戴姆勒、北京汽車、奇瑞汽車、比亞迪汽車、吉利汽車、力帆汽車等。此外，特來電等新能源企業、首汽集團旗下「Gofun出行」、滴滴等也加入。
共享汽車的主流車型是電動車，少部分是燃油車。「共享汽車」使用便捷，民眾下載手機應用程式（app）線上註冊繳押金後，即可搜尋附近的「共享汽車」，再依使用里程、時間等繳費，使用後將車子停在指定地點。
大陸民眾關育兵表示，在城市車輛限行、車牌限購的背景下，民眾買車、養車的成本高，城市停車難等問題也減少了一部分人的買車欲望。「共享汽車」的出現，滿足「無車族」的用車需求。
各「共享汽車」目前均已公布發展計畫。
上海環球車享汽車租賃公司旗下品牌EVCARD已在大陸投放8500輛，計畫今年將覆蓋至大陸50個城市；首汽集團旗下「Gofun出行」計畫今年在超過20個城市布局，投放超過1.5萬輛車。
但有大陸民眾擔心，共享汽車在剛上線時就出現車輛覆蓋率低、停車網點太少、交通事故處理權責不明等問題。如何更便捷的處理因應而來的事故，是這一新興行業亟需解決的問題。1060220
(中央社)
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