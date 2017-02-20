新北市長選舉 賴清德祝福吳秉叡
台南市長賴清德今天再被媒體問到是否有意願參選下任新北市長時說，民主進步黨諸多人才可堪為下任新北市長，民進黨籍立法委員吳秉叡就是很好的人選，祝福吳秉叡初選過程順利。
媒體報導，前行政院長蘇貞昌昨天說，如果賴清德要到故鄉新北市參選，願意支持，也願當賴清德總幹事；如果賴清德不到新北市參選，他認為吳秉叡是最適合人選。
賴清德上午出席台南市鐵路地下化照顧住宅上梁儀式時受訪表示，很感謝蘇貞昌厚愛，但現在他還是台南市長，全心全力放在市政建設。目前台南有許多重大建設進入關鍵期，包括鐵路地下化工程、維冠大樓重建工作等，都需他投入心力。
他說，新北市是故鄉，很關心新北市未來發展。新北市人才濟濟，別的不談，光談有意願的吳秉叡，曾任法官、在立法院問政專業，在新北市經營20幾年，對新北市未來發展有很大熱忱。1060220
(中央社)
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