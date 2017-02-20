金正男家屬領屍最後期限：下週一

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馬來西亞全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）發出最後通令，呼籲金正男家屬必須在下周一前辦理領屍手續，否則警方只好採取「下一步選項」。

「星洲網」報導，諾拉昔希望金正男家屬趕緊來大馬提供DNA進行核對，進而辦理領屍手續，否則警方將考慮「下一步選項」，惟他沒有說明何謂下一步選項。

他透露，從死者遇害當天，大馬警方已呼籲家屬前來處理此事，不過除了朝鮮駐大馬大使館外，至今沒有任何人前來想認領死者遺體。

他表示，根據大馬法律程序，警方必須由死者至親認屍，以及經過DNA核對證實死者身分，才能讓人領屍。根據線索，死者應該有2名妻子和3名孩子，目前大馬警方已積極主動聯絡，希望死者家屬前來認屍，但不能委托由第三方領屍。

不過，諾拉昔強調目前警方仍一律統稱死者為「金哲」而非「金正男」，主要是仍根據死者身上尋獲的護照來稱呼。

針對北韓控訴大馬故意拖延調查進度，他表示在刑事程序法典下，警方有權調查可疑命案。任何可疑的命案，包括這起轟動國際的命案必須更詳細調查，然後提呈報告給總檢察署作進一步決定。但他補充警方對敏感的政治動機沒有興趣，只會調查案件、蒐集證據及逮捕兇手。1060220

(中央社)