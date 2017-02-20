歷屆高球「球王」有誰？看這裡！
球員 國籍 首登世界第1 世界第1累計周數
1、藍格 德國 1986.4.6 3周
2、巴列斯特羅 西班牙 1986.4.27 61周
3、諾曼 澳洲 1987.9.14 331周
4、佛度 英格蘭 1990.9.2 97周
5、伍斯南 威爾斯 1991.4.7 50周
6、卡波斯 美國 1992.3.22 16周
7、普萊斯 辛巴威 1994.8.14 44周
8、李曼 美國 1997.4.20 1周
9、伍茲 美國 1997.6.15 683周
10、艾爾斯 南非 1997.6.22 9周
11、杜瓦 美國 1999.3.28 15周
12、維傑辛 斐濟 2004.9.5 32周
13、韋斯伍德 英格蘭 2010.10.31 22周
14、凱莫 德國 2011.2.27 8周
15、唐納德 英格蘭 2011.5.29 56周
16、麥克羅伊 北愛爾蘭 2012.3.4 95周
17、史考特 澳洲 2014.8.3 11周
18、史畢斯 美國 2015.8.16 26周
19、戴伊 澳洲 2016.3.27 51周
20、強森 美國 2017.2.20 ─
(中時電子報)
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