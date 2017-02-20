離家只剩3百公尺 男子酒駕轉彎翻車
新北市47歲徐姓男子47歲19日晚間在三峽區大學路喝春酒，卻仍執意開車返回長泰街住處，但他因為幾杯高粱酒下肚後精神不佳，卻在離家不到300公尺的距離發生車禍，不僅把自己駕駛的休旅車撞翻在路中央，還波及到5部汽機車，警方訊後依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，徐姓男子19日晚間8時許在北大社區喝春酒，酒後還駕車返回長泰街住處，但當徐男快要到家的時候，因為酒精作祟使他頭部感覺有點暈，當他駕車沿介壽路左轉長泰街時，由於轉彎角度不夠而撞擊停放於路邊3輛自小客、1台重機。
離奇的是，徐男雖然當時開得不快，但疑因休旅車重心較高，徐男所駕駛的休旅車居然翻車並再擦撞到對向車道停等紅燈之汽車。警方酒測後發現他的酒測值高達1.23毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦。
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(中時)
關鍵字：酒駕
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