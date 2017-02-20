裘莉首鬆口談婚變 「永遠是一家人」
好萊塢模範夫妻安潔莉娜裘莉與布萊德彼特去年爆出婚變，雙方更為爭取子女監護權鬧上法庭，近日裘莉首度接受採訪，吐露離婚後的心聲。
裘莉接受《BBC World News》專訪，被問到離婚心情，她坦言不想過度討論這件事，但那段時間心情很煎熬，是艱難的時光，不過她仍向前夫喊話：「我們是一家人，永遠都是一家人」，現在雙方正尋求一個解決之道，好度過這段時間，成為更堅強的家庭。
她也表示現在重心都放在小孩身上，透露孩子們都會擠在她房間，每天早上她會看誰幫忙遛狗、誰又準備早餐。她也期許自己呈現正確的事情給她的孩子們，傳達好的概念讓他們成為圓融的人。
(中時電子報)
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