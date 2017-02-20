新中橫公路生態豐富 慢行注意動物出沒

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省道台21線、台18線新中橫公路沿線生態豐富，常有野生動物出沒，公路養護單位呼籲，行駛此路段減速慢行，保障動物安全。

一隻保育類野生山羌日前為逃避黃喉貂追逐獵食，在省道台18線105公里處、玉山國家公園塔塔加地區遭路過車輛撞擊斷腿，所幸經玉管處人員及保育志工合力救援，漏夜將受傷山羌送到70公里外的農業委員會特有生物研究保育中心治療，保住一命。

交通部公路總局第二區養護工程處今天表示，省道台18線自忠到塔塔加，及台21線草坪頭到塔塔加路段，先前受風災、雨災影響，已逐步依原有生態環境辦理復建，生態系統逐漸恢復，近日氣溫回升，新中橫公路沿線常有動物出沒活動、覓食。

第二區養護工程處表示，新中橫公路沿線海拔、地形、氣候、林相豐富，有多元豐富生態系統，公路兩旁常出現台灣獼猴，連幾年不見的帝雉、藍腹鷴、山羌等保育類動物都逐漸「回來了」。

二工處信義工務段呼籲，遊客開車行經新中橫公路，請以「慢活心情」減慢車速，小心通行，注意野生動物出沒，除可放慢腳步悠閒欣賞大自然風景，也讓野生動物有安全平安環境。1060220

(中央社)