港7警被判入獄2年 環球時報怒了

北京官媒歷來少有評論香港的司法審判，但中共中央委員會機關報人民日報旗下的環球時報今天發表文章指出，香港7名警員被判入獄2年的判決是一聲「偏哨」（裁判偏袒對手）。

這篇評論員文章指出，中國大陸與香港奉行「一國兩制」，香港有獨立司法權，香港法官怎麼判那7名警員，大陸說不上話。

然而，這不意味著大陸媒體也都應一片沉默，因為「占中」與大陸有關，大陸公眾表達對這起案子的看法，「是我們的權利」。

文章聲稱，在很多人看來，這起判決就像是一場足球賽上，裁判吹了個「偏哨」。

文章表示，這個判決的「哨偏」所在，是「占中」事件給香港社會造成很大損失，事件當中的違法行為很多；然而，最重的判決給了上述7名警員，連其中在一旁觀看、沒有上前阻止的2名警員也同樣判了2年刑期。

文章宣稱，那些擾亂香港秩序、包括襲警的人員大部分被放過，或者只是輕判了事。

文章指出，這一判決被廣泛理解為香港「政治化」的一部分，並將產生實際政治效果，卻不是什麼臆測。

文章聲稱，香港法治體系長期以來是這座城市最具競爭力的要素，然而由於它延續了「殖民地的色彩」，「並沒有像香港政府一樣建立起對大陸憲法和基本法的忠誠」，因此遇到與政治有關的案件時，它就容易跑偏，背離法律的基本精神。

香港公民黨成員曾健超在2014年10月「占中」運動爆發期間一次衝突中，用液體潑向警員，警員隨即追捕和毆打曾健超。

7名警員上週同時被法官判處入獄2年。香港文匯報今天報導，本地警察組織預定22日晚間舉行燭光晚會聲援7名警員，預計有數千人參加，將是香港歷來執法人員最大規模集會之一。1060220

(中央社)