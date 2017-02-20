陸暫停進口北韓煤炭　美媒：切斷生命線

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在北韓試射飛彈及金正男被暗殺後，中國大陸宣布19日起暫停自北韓進口煤炭，引起外界聯想。華盛頓郵報報導，中國大陸此舉將切斷平壤「一條主要的金融生命線」。

報導以「這一令人驚訝的舉措」一詞，形容中國大陸北韓暫停自北韓進口煤炭。

報導指出，中國大陸此舉將切斷平壤「一條主要的金融生命線」，並大大加強聯合國制裁的效力。

環球時報則報導，北韓向中國大陸出口煤炭，一直被美國、日本、南韓視為北韓出口創匯的重要管道。但由於北韓執意推進核計畫，這一管道被「越收越緊」。

2016年11月底，聯合國安理會通過第2321號決議，對北韓的煤炭出口總量設定明確上限。當月，中國大陸曾暫停進口北韓煤炭。

但環球時報聲稱，中國大陸多名專家認為，外國媒體將中國大陸暫停進口北韓煤炭，與北韓領導人金正恩兄長金正男遇刺身亡產生「豐富聯想」，是「無中生有」；至於西方指責北京對北韓擁核問題不負責任的論調，是「一派胡言」。1060220

(中央社)