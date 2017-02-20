被讚嫁好丈夫 丁寧有功「我很敢跟他吵」
女星丁寧向來關注社會議題，日前常在臉書力挺婚姻平權、為同志發聲，丁寧今（20日）則表示，當她看到「男人騎車載孩子、推著娃娃車、牽著孩子的手走路，然後另一手抽菸！」總是會讓她想飆粗口，更是讓丁寧的美國籍老公馬修驚訝不已，丁寧也有感而發提到男女、家庭以及育兒話題，對於自己常被讚嫁好丈夫，丁寧則認為：「一半歸功於我，我很敢跟他吵」。
丁寧與外籍老公馬修育有一對子女，她談到自己常被讚嫁了個好丈夫，丁寧則說：「但他的好，一半歸功於我，我很敢跟他吵，特別是有關孩子的對待問題。」丁寧指出：「男人對孩子的情緒很不敏感、也容易吼一吼就過去，但這些對孩子都會累積成語言暴力，女人如果沒勇氣制止與提醒，沒有為了保護孩子的身心靈勇敢站出來，這個家的人都會很悲慘」。
丁寧也提到，她的童年有一半是黑暗的，儘管她外表很勇敢，其實內心很脆弱，並鼓勵不論是男女相處、育兒，女性一定要勇敢說出自己的感受，才能讓雙方關係更好「女人要有力量這個家才會健康」。
(中時電子報)
關鍵字：丁寧
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。