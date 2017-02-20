被讚嫁好丈夫 丁寧有功「我很敢跟他吵」

丁寧發文談男女、家庭以及育兒議題。（圖／本報系資料照片）

女星丁寧向來關注社會議題，日前常在臉書力挺婚姻平權、為同志發聲，丁寧今（20日）則表示，當她看到「男人騎車載孩子、推著娃娃車、牽著孩子的手走路，然後另一手抽菸！」總是會讓她想飆粗口，更是讓丁寧的美國籍老公馬修驚訝不已，丁寧也有感而發提到男女、家庭以及育兒話題，對於自己常被讚嫁好丈夫，丁寧則認為：「一半歸功於我，我很敢跟他吵」。

丁寧與外籍老公馬修育有一對子女，她談到自己常被讚嫁了個好丈夫，丁寧則說：「但他的好，一半歸功於我，我很敢跟他吵，特別是有關孩子的對待問題。」丁寧指出：「男人對孩子的情緒很不敏感、也容易吼一吼就過去，但這些對孩子都會累積成語言暴力，女人如果沒勇氣制止與提醒，沒有為了保護孩子的身心靈勇敢站出來，這個家的人都會很悲慘」。

丁寧也提到，她的童年有一半是黑暗的，儘管她外表很勇敢，其實內心很脆弱，並鼓勵不論是男女相處、育兒，女性一定要勇敢說出自己的感受，才能讓雙方關係更好「女人要有力量這個家才會健康」。

(中時電子報)