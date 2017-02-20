NBA》杜蘭特與韋少阿里嗚 兩人大和解？
杜蘭特與韋斯布魯克的心結是所有人都知道的事情，兩人多次隔空交手，但在年度盛事明星賽的時候，兩人似乎和解了，尤其是第一節杜蘭特在底線將球空拋給切入禁區的韋斯布魯克，來了一記精彩的「阿里嗚」，獲得滿場球迷如雷掌聲。
杜蘭特、韋斯布魯克與哈登過去都曾待過雷霆，後來哈登率先出走來到休士頓，去年夏天杜蘭特高調轉戰勇士，他與韋斯布魯克之間的情恨糾葛瞬間點燃，頗有撕破臉的樣子。明星賽開打前只看到韋斯布魯克一人獨自練球，只有哈登前往和這位前隊友交談練習。
然而球迷進場就是想要看到最精彩的表演秀，先發的杜蘭特與替補的韋斯布魯克在第一節剩下4分59秒時上演了絕妙好球，只見杜蘭特將球運至底線遭到敵軍包夾防守，杜蘭特看到韋斯布魯克空切至禁區，他立即眼明手快的將球拋至籃框附近，讓韋斯布魯克輕鬆的灌籃得分。
韋斯布魯克上演爆扣好球之後，立即對著杜蘭特來了一記「拋媚眼」，回到休息區和隊友擊掌慶賀，杜蘭特則是鼓掌稱讚，兩人的心結似乎在這此瞬間化解了。
(中時電子報)
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