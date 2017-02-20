大馬路玩空拍機 擊中民眾愛車

我要評比

民眾開車行經土城永寧捷運站，車前燈附近引擎蓋卻遭一架墜落空拍機撞損。（陳俊雄翻攝）

空拍機橫行不僅影響到飛航安全，新北市土城區昨日傍晚也傳出民眾開車遭空拍機空襲案例！臉書社團《爆料公社》上傳一段影片，昨天下午5點50分許，民眾開車行經捷運永寧站附近時，卻遭一架空拍機從天上急降後直擊車頭，警方正追查空拍機主人中。

原PO說，「第一次車禍，第一次去警局做筆錄，居然是被空拍機撞到！這是不是比刮刮樂中2000萬機率還低？」並斥責大馬路上玩空拍機的人「要命啊」。

土城警方表示，目前以根據空拍機的拍攝內容，尋找物主追究刑責。網友則是搞笑表示，「 天上掉下來的，除了隕石跟鳥屎之外，多了個空拍機」。​

(中時)