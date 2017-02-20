中市抽驗坊間壽司 1件不合格

我要評比

台中市衛生局近期前往各餐飲業抽驗各式壽司32件，今天公布抽驗結果顯示，其中1件知名餐廳的花壽司，由於大腸桿菌超標不符規定，將依規裁處。

台中市衛生局近期派員到坊間餐飲業抽驗各式壽司，總計抽驗32件，1件不合格，將依違反食安法裁處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，這次共抽驗坊間餐飲業各式壽司32件，初驗不符合衛生標準計有8件，經輔導衛生後再複驗，7件符合規定，1件不合格。

衛生局表示，複驗不合格的業者是西屯區的饗食天堂，被抽驗的「花壽司」大腸桿菌超標，不符合規定，已約談業者，將依規裁處。

衛生局認為，大腸桿菌群及大腸桿菌的食品衛生標準認定，常用來監測食品品質是否遭受汙染，或是製程有無衛生缺失，雖不至於立即嚴重致病，但代表產品製作過程中的環境衛生、食材、器具、包裝等過程可能遭受汙染，或作業人員衛生習慣不良、成品無適當保存等原因所致。

衛生局表示，食品業者若違反食品安全法第17條，可依同法第48條，經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；呼籲業者落實自主管理，製作即食食品前後需徹底洗淨雙手，生熟食、刀具、砧板應分開使用，減少交叉汙染機率，提供市民安全衛生飲食。1060220

(中央社)