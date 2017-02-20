赴美大學研究年領200萬 本土博士優先
為培育「5+2產業」人才，教育部今天和南加大簽署合作，將送年輕學者到南加大博士後研究兩年，每年可獲約200萬台幣獎助金，國內取得博士學位者優先。
教育部今天和美國南加州大學簽署「中華民國教育部與美國南加州大學博士後研究獎助金計畫合作協議」，將加強台美高等教育與科學領域合作關係，以促進科技、醫療與科學領域的發展。
教育部次長蔡清華表示，為培育「5+2重點創新產業」（亞洲矽谷、綠能科技、智慧機械、生技醫藥、振興國防、新農業、循環經濟）的高階專門人才，因此自民國106年起推動博士後研究人員獎助計畫，與國外頂尖大學、學術研究機構、知名實驗室等合作，希望讓博士生與國際接軌。
協議主要內容為由雙方共同設立「台灣教育部南加州大學博士後研究獎助金計畫」，教育部與南加大共同出資，選送台灣年輕學者赴南加大從事博士後研究兩年，申請資格為取得博士學位3年內，並優先考量錄取在國內取得博士學位者，辦理名額及甄選簡章將於4月底公告。
蔡清華指出，過去和南加大的合作以學生為主，這次鎖定5+2產業的博士後研究，首年預計開放5至10個名額，藉此鼓勵國內博士接軌世界級研究，並培育未來的產業人才和大學師資，之後也會陸續和其他歐美大學合作，希望每年送出20名博士。
教育部國際及兩岸教育司科長楊淑雅指出，博士後研究每年可獲得6.8萬美元獎助金（約新台幣200萬元），教育部出資3.1萬美元，南加大出資3.7萬美元，獎助金包括博士後研究的薪資、健康保險等費用，雖然鼓勵博士後研究員在研究期限結束後能回國服務，但可能不會採強制性，詳細規定待簡章公告。1060220
(中央社)
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