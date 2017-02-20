司法改革 民調：4成民眾有信心5成沒有

司法改革國是會議首場分組會議今天登場，最新民調顯示，約有4成的民眾對總統蔡英文領導政府的司法改革有信心，但也有約5成的民眾沒信心，顯示台灣社會對司改前景看法分歧。

財團法人民意基金會每月發布一次民調，今天發布2月的全國性民調，對於總統蔡英文領導的政府能不能做好司法改革，7.8%的民眾表示非常有信心，32.5%還算有信心，29%不太有信心，20.9%一點也沒有信心。

基金會董事長游盈隆比較去年8月和此次民調，民意反應模式相近，都是溫和對立型的雙峰分配，去年8月37.1%的民眾對司法改革還算有信心，26.3的民眾不太有信心。

游盈隆說，半年後，對司改有信心者減少7.9個百分點，沒信心者增加6.7個百分點，代表多數民眾對司法改革前景不表樂觀，信心問題本質上就是對政府的信任問題，主政者不宜忽視或蔑視，否則將導致更嚴重的問題出現。

對於年金改革議題，調查發現，有47%的民眾有信心認為政府會做好年金改革、46%沒有信心，游盈隆表示，與1月相比，有信心的人上升了5.6個百分點，沒信心的人減少了3.1個百分點，代表年金改革國是會議對增進民眾信心略有幫助，但有信心的人仍沒超過半數。

民調也詢問民眾對一例一休新制度的看法，結果有55%的民眾不支持，36%的民眾支持，游盈隆表示，可見這項政策仍是政府揮之不去的困擾。

此份民調是台灣民意基金會委託山水民意研究公司所做，訪問日期為2月13日和14日，對象為全國20歲以上成年人，有效樣本1088人，抽樣誤差95%信心水準下約正負2.97個百分點。1060220

(中央社)