TWICE 新歌knock knock登排行榜

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以台灣正妹周子瑜為班底的南韓人氣女團TWICE，今天零時公開特別版專輯主打歌「knock knock」，獲得熱烈迴響。

南韓聯合新聞通訊社報導，女團TWICE的特別版專輯名為「TWICEcoaster: LANE2」，主打歌「knock knock」今天零時發表，截至上午8時登頂Melon、Genie等南韓8大音樂網站排行榜。

除「knock knock」外，特別版專輯還包括一首新歌「融化」，其餘7首歌則是去年10月發布的第3張迷你專輯的收錄曲。CD版本另增重新製作的「TT」混音版。

TWICE於2015年10月出道，先後發表的3張迷你專輯的代表曲「優雅地」、「CHEER UP」、「TT」均大獲成功。這3首歌曲的MV在YouTube上的點擊量均破億。1060220

(中央社)