華航班機蒙皮刮傷 飛吉隆坡延遲

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中華航空股份有限公司原本今天上午8時30分要飛往吉隆坡的CI721班機，忽然被發現機身有蒙皮刮傷，為確保安全，華航更換飛機，目前航班延遲中。

CI721因機身蒙皮刮傷，約300名旅客因更換飛機受影響，目前航班仍延遲中，至於蒙皮何時、如何刮傷，還在調查中。1060220

(中央社)