力爭上游 清寒生論文登國際期刊

中山大學清寒博士生金福源，幼時父親車禍身故，母親以微薄收入撐持家計。他不向命運低頭，以論文第一作者身份躍登國際期刊「應用物理快遞」。他希望能當工程師，讓媽媽享福。

金福源小學二年級時遭逢家變，家庭經濟陷入困境，僅靠母親一人支撐。物質條件不佳的他，非但沒向命運低頭，不但考上中山大學物理系，同時表現優異，大三暑假開始與物理系講座教授張鼎張從事專題研究，大四時就以第一作者撰寫「藉由低介電常數材料層降低銦錫氧化物電阻式記憶體操作電壓的機制研究」論文，登上國際著名期刊「應用物理快遞」（Applied Physics Express），並以優異的成績，申請直攻博士班獲准。

金福源說，他8歲時，父親遭人酒駕追撞身亡，當時他的大弟年僅5歲，小弟才剛出生，家庭頓失支柱；只靠國中畢業的母親一肩扛起家計，幫人送報、擔任清潔工等，月入僅新台幣1萬多元，根本無法維持。

「每年的寒暑假就是媽媽最煎熬的時刻」，金福源心有不捨地娓娓道出母親含莘如苦的養家情景，他說，因為媽媽要籌措我們3兄弟的學費，尤其他和大弟上了大學後，母親每年要負擔近20萬元學費，壓力超大。

他又說，求學過程中，母親都沒有要求他去打工貼補家用，母親給他的教育是「想做什麼，就全力以赴做到最好」，對他影響至深。

不過，金福源後來仍靠著當家教及補習班課輔老師賺取生活費，不再跟家裡拿錢。

金福源表示，自己最大的夢想是進入科技業當工程師，負擔家裡所有開銷，除了付學費讓小弟讀書，也讓上大夜班的媽媽不用再去工作、享清福。

金福源考進中山大學物理系後，努力用功並與講座教授張鼎張進行專題研究；他說，張教授擅用比喻，經常舉實例解說艱澀的算式，讓數字圖像化，許多困難的習題因而變得簡單易懂。

「每年寒暑假老師自己都沒放假，還是到學校幫我們上課，一週上課10小時。」，因受恩師身教影響，金福源經常留在學校苦讀研究，他大學四年級時，論文便登上國際著名期刊。

感念師恩，金福源並期許自己學以致用、翻轉人生，行有餘力時也能回饋社會，幫助需要的人。1060220

(中央社)