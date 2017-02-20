手機保護貼、APP真能抗藍光？醫師來解答

醫師表示，保護貼、App確實能濾掉一些藍光，然而藍光不是去掉愈多愈好，去掉太多會使畫面失真、飽和度低，反而讓眼睛更疲勞。(資料照片/郭吉銓攝)

現代人手機不離身，一有空就是低頭猛滑，又怕太傷眼，不少人會用抗藍光螢幕保護貼或下載抗藍光App，但真的有效嗎？醫師表示，保護貼、App確實能濾掉一些藍光，然而藍光不是去掉愈多愈好，去掉太多會使畫面失真、飽和度低，反而得花更多力氣看東西，眼睛更疲勞。

新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山表示，低頭看手機，就像拿手電筒往眼睛猛照，光線通通射入眼睛，加上使用時距離近、時間久，更傷眼。市售抗藍光保護貼品質參差不齊，好一點的可過濾掉約15~20％藍光，品質差的可能只有2~3％，購買時難從外觀判斷。

至於手機抗藍光App，其原理就像戴太陽眼鏡，會把所有光線都降低，但彩度降低，就須提高螢幕亮度才能看得清楚，同樣傷眼。

醫師強調，護眼重點在於不要盯著螢幕太久，每20分鐘就該休息一下，閉眼放鬆肌肉或看遠方，休息就是最好方法。網路流傳的眼球操，也有很多錯誤，別亂仿效。

(中時電子報)