宜蘭好玩卡 幸福城市一卡暢遊
宜蘭縣政府大力推行「宜蘭好玩卡」，在台中春季旅展祭出便宜有感的4項套票方案，讓你帶著一張好玩卡，就可以輕鬆探索宜蘭。
主打幸福城市，一卡暢遊的好康A！宜蘭縣府提供的4項套票，A套票為礁溪溫泉單車輕旅行（不含車票）優惠價190元，就可以享受礁溪森林風呂泡湯券及單車租借。
B套票優惠價329元的礁溪森林風呂假日國道勁超值，可搭國光客運台北圓山到宜蘭羅東假日來回車票、國光客運省道悠遊蘭陽1日券及礁溪森林風呂泡湯券。
C套票為礁溪溫泉單車輕旅行（平日），可由國光客運台北圓山搭到宜蘭羅東平日來回車票，國光客運省道悠蘭陽1日券、礁溪森林風呂泡湯券及單車租借，平日優惠價430元。
D套票為礁溪溫泉單車輕旅行（假日），假日優惠價460元，可搭國光客運台北圓山到宜蘭羅東假日來回車票、國光客運省道悠遊蘭陽1日券及礁溪森林風呂泡湯券、單車租借。
(中時)
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