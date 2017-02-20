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禽流感持續延燒！動物園加強珍禽保護、籲遊客勤洗手

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大門入口迎賓的紅鶴們
大門入口迎賓的紅鶴們，在禽流感疫情緩和前，暫時停止戶外活動，以降低牠們被意外感染的風險。（台北市立動物園提供）

今年是「雞年」，沒想到禽流感傳到台灣了！重創日本及韓國家禽產業的H5N6亞型高病原性禽流感病毒，在台灣東部及南部已有確診疫情發生。有鑑於H5N6具有高傳染力、高發病率和高致死率等危險性，台北市立動物園特別加強防疫及宣導，除了在生態鳥園及水禽區的遊客出入口處放置消毒踏墊，全面暫停野鳥救傷業務，進行必要把關外。

大門入口迎賓的紅鶴池及兒童區原本自在趴趴Go的家禽們，在禽流感疫情緩和前，也將暫時停止在戶外活動，以降低牠們被意外感染的風險。此外，園區更增設消毒酒精取用點，搭配定時播音宣導，提醒遊客勤洗手、不要餵食及接觸鳥禽等預防措施。

兒童區原本自在趴趴Go的家禽們
兒童區原本自在趴趴Go的家禽們，因為這波禽流感疫情，暫時不能和大家見面了！（台北市立動物園提供）

由於動物園園區腹地廣大、綠蔭環繞、空氣流通，因此爆發群聚感染的機會並不大。此外，園內照養多數珍禽的生態鳥園及水禽區等環境，遵循自然生態法則設計，加大、加高的籠網足以阻隔外部鳥類的進入，網籠內遍佈的植栽不僅提供鳥類棲息與躲藏，還能大幅降低鳥禽與遊客接觸的機會。

遊客出入口處放置消毒踏墊
遊客出入口處放置消毒踏墊。（台北市立動物園提供）

且動物們本來就受到良好的照顧和嚴格的健康監控，只要遊客確實遵守不要餵食及接觸動物的參觀禮儀，就可以有效降低禽流感發生的風險。

自95年起，園方每個月都會採集鳥類糞便做禽流感篩檢，鳥類的生活空間每週消毒一次，同時每日注意鳥禽健康狀況，如有異狀就立刻通報送醫；遇到鳥類死亡，都會由台大獸醫專業學院病理教授協助進行病理解剖，以確實掌握死亡病因。

工作時必須全程配戴口罩和手套
為預防禽流感，會接觸到禽鳥的保育員，工作時必須全程配戴口罩和手套。（台北市立動物園提供）

可能會接觸到禽鳥的保育員，工作時必須全程配戴口罩和手套、定期接種流感疫苗；更重要的是使用後的工作鞋、手套或口罩集中消毒或丟棄等自我管理。園區內半開放式的鳥類展示（例如大門廣場的紅鶴）餵食區都設在室內，其目的亦在於避免野鳥因被食物吸引而聚集，好降低染病風險。

園區增設消毒酒精取用點
預防禽流感，園區增設消毒酒精取用點，並提醒遊客勤洗手、不要餵食及接觸鳥禽等預防措施。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園積極配合政府各層級防疫單位進行長期監測，請民眾安心遊園。當然，也期盼遊客能做好自我健康管理，若出現發燒或身體不適的症狀，應戴口罩立即就醫，避免將病毒傳染給他人。

(中時電子報)

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關鍵字：動物園禽流感
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