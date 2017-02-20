NBA》連續13次明星賽先發 詹姆斯平紀錄之夜

連13年入選明星賽先發球員，詹姆斯平NBA紀錄。(美聯社)

雖然詹姆斯的表現沒有西區雙雄安東尼戴維斯與韋斯布魯克來得搶眼，但連續13年入選東區先發球員的光環依舊不滅，20日是他的平紀錄之夜。

詹姆斯自2003年以選秀狀元加盟騎士之後，除了菜鳥球季外，連續13年都是東區明星隊不動的先發球員，平了鮑勃庫西(Bob Cousy)在1951-1963年所創的NBA紀錄。

去年退役的馬刺鄧肯以連續12年入選明星賽排名史上第二，J博士與布萊恩則以連續11年入選明星賽名列史上第三。

(中時電子報)