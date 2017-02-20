興大跨國合作 東亞首次發現洞窟型淡水蟹

國立中興大學生命科學系教授施習德與中國學者黃超、新加坡學者黃麒麟合作，今天共同發表中國貴州洞窟內的淡水蟹新屬新種，命名為臘白地獄溪蟹。

施習德指出，這次在中國貴州洞窟內的淡水蟹新屬新種，被命名為臘白地獄溪蟹，是形容其臘白的體色，以及如地獄般的黑暗環境。

施習德表示，地獄溪蟹背甲寬約3公分，產自貴州和廣西交界處的安龍天坑，棲息於石灰岩洞穴內的流水處，與地面距離達10層樓高度 （約30公尺深），由於長期適應於無光線的環境中，其眼柄已經退化、體色缺乏色素而呈現臘白色，且步足細長適於攀爬岩壁。初步觀察，洞窟中的淡水螺可能為其食物來源之一。

施習德認為，根據分子親緣關係，以及貴州地區洞窟與地下水系統的形成年代，推估在500萬、600萬年前，地獄溪蟹屬與中國溪蟹屬分離，並演化成為洞窟生活的型式。

施習德說，這是中國與東亞地區首次發現完全洞窟型的淡水蟹類，在淡水生物的多樣性與演化上，是一個相當重要且難得的發現，未來應加強其在生態與保育方面的研究。1060220

(中央社)