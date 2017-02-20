吳長鵬回顧畫展 彩墨展層次與律動
劉戀文化基金會在新莊客旅人文藝術館，舉辦吳長鵬「藝旅風華」回顧畫展。吳長鵬為日本大東文化大學研究所畫論博士，生前作育英才、提攜後進。他以彩墨抒發內心情懷。
劉戀文化基金會董事長陳柄武表示，吳長鵬出生於人文薈萃的桃園龍潭客家庄。與音樂大師鄧雨賢及文學大師鍾肇政並稱為「龍潭三寶」。
吳長鵬考取台北師範學校藝術科，和其他在日治中期出生，並接受過短期日文教育的台灣知識分子，都曾經歷過相似的成長歷程。
基金會表示，吳長鵬曾任台北市立大學美術系所專任教授，曾任全國美展籌備委員、教育部美術創作展、全省美展等評審委員、考試院美術行政類典試委員。
吳長鵬生前致力推廣藝文教學，在教育工作中，傳授繪畫技巧，提攜藝壇後進不遺餘力。他終身以繪畫創作為職志，常引喻藝術能美化人生，締造快樂的泉源，抒發情愫。
基金會表示，吳長鵬退休後致力投入地方鄉土藝文創作，其作品線條律動，濃淡層次，聚散分明，畫作簡約，意境深遠。他也嘗試運用多元媒材，描繪大自然千奇萬變的情節。
基金會策展人王丕德表示，畫展展出至3月19日，展出作品有金風絢麗、山洞之美、飛燕傳泥、黃山紅樹、煙雨濛朧等，共40件，其用筆、用墨、用色上，都有極濃郁的個人風格。這次畫展將可以緬懷吳長鵬的精神與藝術功力。1060220
(中央社)
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