徐永明提修工會法 警消得組工會
時代力量籍立法委員徐永明今天表示，警察及消防人員工作性質較接近勞工，而不是文官，已提工會法部分條文修正草案，明訂警察人員、消防人員得依法組織及加入工會。
徐永明上午在立法院舉行記者會說，草案展開連署，希望各立委支持。
他說，如果不能保障警消基本人權，如何要求警消保障人民基本生命財產安全？更不要提陳抗時兩邊對抗畫面慘不忍睹；修法後讓警消組工會，拿回權力，「這只是第一步，不代表權益立刻就有了」，至少要還給警消保護自己的工具。
出席記者會的台灣警察工作權益推動協會常務理事吳宗哲表示，不是工會，連要求協商的機會都沒有，如果要爭取警察權益，只能在凱達格蘭大道、內政部警政署或立法院前喊叫，「超過加班上限後只給沒有屁用的嘉獎」。
消防員工作權益促進會理事藍毓傑說，希望讓警消能組工會，有協商與團結權，也希望警消有罷工權，「這是最終手段，但不見得會用」，當政府無法充分給予警消盼望的權益條件時，才會使用這項利器。1060220
(中央社)
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