傳選國民黨主席 葉匡時：沒這回事

外傳有意參選中國國民黨主席的前交通部長葉匡時今天表示，沒這回事，「我不在江湖，江湖老是有我的傳言」。

葉匡時上午出席國民黨副主席郝龍斌競選國民黨主席辦公室成立茶會後受訪表示，沒這回事，否則他不會到郝龍斌辦公室成立大會，支持郝龍斌。他出席就是支持郝龍斌，如果其他參選人辦公室成立，他也願意去祝福。

他說，目前國民黨內有好幾名人選，都非常優秀，這些參選人願意參選，對國民黨非常好。1060220

(中央社)