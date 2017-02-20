台灣燈會在嘉 張花冠赫本造型歌舞接燈
嘉義縣長張花冠昨天晚上從交通部觀光局長周永暉手中接下2018國家燈會主辦權。張花冠表示，2018台灣燈會，將會是一場突破傳統、結合科技的國際盛會。
嘉義縣政府今天表示，2017台灣燈會昨天晚上在雲林縣虎尾燈區圓滿閉幕，張花冠率領縣府團隊參加象徵傳承的接燈典禮上，以奧黛莉赫本的第凡內早餐經典造型現身，2018是狗年，張花冠特地牽著小狗出場，還大秀改編自50年代的現代舞曲，驚艷全場。
張花冠指出，2000年民進黨執政後，將台灣燈會從地方型燈會提升至國家級規模，每年都吸引數以萬計遊客到訪，經濟效益和周邊商機十分可觀，對繁榮地方有加分效果，嘉義縣有信心辦好2018燈會。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。