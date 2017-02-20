台灣燈會在嘉 張花冠赫本造型歌舞接燈

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嘉義縣長張花冠昨天晚上從交通部觀光局長周永暉手中接下2018國家燈會主辦權。張花冠表示，2018台灣燈會，將會是一場突破傳統、結合科技的國際盛會。

嘉義縣政府今天表示，2017台灣燈會昨天晚上在雲林縣虎尾燈區圓滿閉幕，張花冠率領縣府團隊參加象徵傳承的接燈典禮上，以奧黛莉赫本的第凡內早餐經典造型現身，2018是狗年，張花冠特地牽著小狗出場，還大秀改編自50年代的現代舞曲，驚艷全場。

張花冠指出，2000年民進黨執政後，將台灣燈會從地方型燈會提升至國家級規模，每年都吸引數以萬計遊客到訪，經濟效益和周邊商機十分可觀，對繁榮地方有加分效果，嘉義縣有信心辦好2018燈會。1060220

(中央社)