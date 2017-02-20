「喫頭家睏頭家娘？」持刀恫嚇老闆判賠5萬

歐姓男子雇用邱男打理餐飲店事宜，但邱男卻拿著菜刀恫嚇邱男「麥造（台語，意旨不要跑）」，幸好他及時閃躲才未遭殺害，並在事後提出50萬元工作損失、150萬元精神撫慰金。

歐男指控，他與妻子關係不睦，邱男卻疑似趁虛而入勾搭上老闆娘，才對他產生殺意，並於在2015年7月27日凌晨2時許卻拿著菜刀恫嚇邱男「麥造（台語，意旨不要跑）」，幸好兒子趕緊提醒他才免遭殺害，因此才提告求償200萬元。

新北地院審理卻發現，歐男無法繼續開設餐飲店，是因為妻子聲請家暴令，限制他不得在餐飲店附近出入所致，和邱男持刀恐嚇無關；另歐男聲稱他夜夜擔心邱男夜間衝上樓去威脅其生命安全，睡眠品質大受影響，精神上飽受折磨，但承審法官審酌後認為150萬元索賠金額過高，僅判賠5萬元。本案可上訴。

(中時)