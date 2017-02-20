衛生局抽驗餐飲 饗食天堂花壽司腸菌超標
台中市政府衛生局抽驗坊間餐飲壽司，知名的自助餐連鎖餐廳饗食天堂自助吧台的花壽司初驗、複驗都被檢出大腸桿菌群超標，衛生局已約談業者，將依規裁處。
台中市衛生局日前派員到坊間餐飲業抽驗各式壽司，總計抽驗32件，初驗不符合衛生標準計有8件，經輔導衛生後再複驗，7件符合規定，1件不合格，不合格的這次是來自西屯區饗食天堂（饗賓餐旅事業股份有限公司台中店）抽驗的「花壽司」，每公克大腸桿菌群最確數1100 MPN/g（標準為1000 MPN/g以下）不符合規定，將依違反食安法裁處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局呼籲業者落實自主管理，製作即食食品前後均需徹底洗淨雙手，生熟食、刀具、砧板應分開使用，減少交叉汙染機率；也提醒民眾選用壽司等即食食品，留意店家環境衛生，確保食品安全。
(中時)
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