2月20日中視午間新聞速速報

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2月20日中視新聞午間新聞搶先看

《白肉雞沒禁宰還漲 農委會將查》

為防止H5N6疫情擴散，17號開始全國家禽禁運禁宰7天，但排除在外的白肉雞卻漲聲響起，每台斤貴了5元，業者甚至預告可能還會再漲。農委會強調，會聯繫公平會調查。另外也呼籲中盤商不要漲價。

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《凌晨春雷響伴降雨 週四起急凍》

春雷響了！根據中央氣象局觀測，桃園新屋今天清晨5點20分出現落雷，新北板橋、土城等地也有閃電訊號。受到南方雲系北移，清晨全台各地或多或少出現降雨。北部、東半部雨可能下到晚上甚至深夜。

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《板橋尾隨狼落網 摀嘴.劈頸辯:好玩》

新北市一名男子，大前天晚間尾隨一名小六女童進入住家大樓電梯，對她猛力摀口、手刀劈頸，意圖打昏後擄走，幸好其他住戶發現，嫌犯趁隙逃逸，警方根據監視器畫面昨天將他逮捕，嫌犯辯稱缺錢花用，尾隨女童是想搶錢，並無性侵意圖。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！

(中時電子報)