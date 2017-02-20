MLB》9個月的等待 柳賢振首返牛棚投25球

道奇隊左投柳賢振傷癒睽違6個月再進牛棚練投。(美聯社資料照)

前2季因傷僅先發1場的南韓左投柳賢振，19日首度牛棚練投25球，迎接即將到來的新球季，柳賢振有信心爭取到最後2個先發輪值位置。

柳賢振下個月將滿30歲，近兩年復健之路跌跌撞撞，2015年肩膀關節唇動刀，去年7月歸隊，但復出僅投4.2局失6分後就未再登板，去年9月二度動刀，等待近6個月，柳賢振終於能再投球，「和去年春訓相比感覺很不同，我對自己的身體和健康更有信心。」

柳賢振表示去年歸隊時他的確曾懷疑自己，「但經歷了一整個休季，我努力復健，我的付出都讓我對自己的狀態更有把握。」柳賢振坦言，近兩年僅投1場，外界勢必會對他的狀況有所質疑，「但如同2013年我初來乍到道奇隊，我會向球隊證明我的實力，爭取先發空間。」

道奇隊前3名先發輪值已確定，除了連續7年擔任開幕戰先發的王牌柯蕭(Clayton Kershaw)，第2、3號分別是前田健太和里奇希爾(Rich Hill)。

(中時電子報)