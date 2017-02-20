MLB》9個月的等待 柳賢振首返牛棚投25球
前2季因傷僅先發1場的南韓左投柳賢振，19日首度牛棚練投25球，迎接即將到來的新球季，柳賢振有信心爭取到最後2個先發輪值位置。
柳賢振下個月將滿30歲，近兩年復健之路跌跌撞撞，2015年肩膀關節唇動刀，去年7月歸隊，但復出僅投4.2局失6分後就未再登板，去年9月二度動刀，等待近6個月，柳賢振終於能再投球，「和去年春訓相比感覺很不同，我對自己的身體和健康更有信心。」
柳賢振表示去年歸隊時他的確曾懷疑自己，「但經歷了一整個休季，我努力復健，我的付出都讓我對自己的狀態更有把握。」柳賢振坦言，近兩年僅投1場，外界勢必會對他的狀況有所質疑，「但如同2013年我初來乍到道奇隊，我會向球隊證明我的實力，爭取先發空間。」
道奇隊前3名先發輪值已確定，除了連續7年擔任開幕戰先發的王牌柯蕭(Clayton Kershaw)，第2、3號分別是前田健太和里奇希爾(Rich Hill)。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。