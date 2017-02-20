太陽光電結合農業 雲林經驗進軍國際
雲林發展綠能，以太陽光電結合農業，上午薩爾瓦多錢曾愛珠大使(H.E. Ambassador Marta Chang de Tsien) 等人參訪開陽光電農業生技，希望移植台灣經驗到薩國。開陽董事長蔡宗融強調，薩國日照比台灣多20至35%，很適合發展光電農業。
蔡宗融元月7日隨總統蔡英文訪問中美洲4友邦，發現薩爾瓦多為農業大國，日照量比台灣多出20-35%，天然災害少，用電費率也相對比臺灣高，太陽能發電產業尚屬起步階段， 很有發展潛力。
蔡宗融指出，太陽能電廠下的農業可結合中低日照農作物，電廠上方可發電產電，下面可種植諸多農作物，一地二用充份利用土地。中美洲國家是一個適合太陽能結合農業發展的地方，更加強國內業者朝海外投資的決心。
薩爾瓦多大使錢曾愛珠、參事羅培斯(Hon. Counselor Jaime José López Badía)、以及外交部拉丁美洲及加勒比海司陳昆甫參事( Counselor Lucas K.P. Chen)等人，進入菇室參觀，驚訝台灣可以養出這麼多種不同的菇種，還能做成許多加工品。
錢曾愛珠說，薩國人民也吃菇，但都吃新鮮的，不知道木耳也可以吃。希望能藉台灣經驗幫助薩國開展更寬廣的農業。
(中時)
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