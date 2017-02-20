NBA》安東尼戴維斯52分破紀錄 摘明星賽MVP

安東尼戴維斯飆52分破紀錄，助西區隊擊敗東區隊，並獲MVP殊榮。(美聯社)

今年的明星賽原本預定在夏洛特舉行，但由於夏洛特的歧視同性戀法令惹擾眾人，NBA聯盟決定將舉辦地點更改至紐奧良，20日這場萬眾矚目的這場明星賽，西區隊最終以192比182擊敗東區隊，地主球星安東尼戴維斯以52分改寫「大帥」張伯倫於1962年創下的明星賽42分紀錄，毫無意外的成為明星賽MVP得主。

安東尼戴維斯整場比賽出手39次、命中26球，都是兩隊最高紀錄，不但拿下創紀錄的52分，還抓下10個籃板，他不斷地在隊友配合下上演雙手灌籃精采好球，甚至原本有機會更他競爭MVP殊榮的韋斯布魯克，在總教練科爾的刻意安排下第四節後段坐在板凳區休息，就是怕他搶了戴維斯的風采。

安東尼戴維斯賽後高舉MVP獎盃時表示，從未想過能夠拿到這座獎盃，直到隊友提醒後才意識到有機會問鼎這座獎項，感謝隊友們無私的幫助，很開心也很高興參與這次盛會。

(中時電子報)