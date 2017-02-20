農會選舉首波大規模查賄 苗栗檢警調搜索18處約談29人

基層農會選舉19日完成會員代表選舉，苗栗檢警調查賄搜索18處約談29人。（陳慶居攝）

全國基層農會選舉19日投票選出小組長及會員代表，苗栗檢方截至昨天為止，已簽分9件選他案進行調查，檢察官洪清秀上午指揮檢警單位，兵分多路到通霄搜索包括鎮民代表、里長及選民等18個處所，並約談29人到案，正由警調單位偵訊中。

據了解，上午搜索的地點包括通霄賴姓代表及代表會辦公室等關鍵場所，是檢警調單位循檢舉情資展開農會選舉以來首波大規模的搜索及約談行動。

(中時)