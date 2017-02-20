林昶佐疑玩陸盜版電動 兩岸網友：反中雙重標準

林昶佐分享跟助理打電動照片，網友糾出是大陸盜版貨。(林昶佐臉書)

臉書粉絲頁破壞王衝康哥製圖諷刺林昶佐，反中也有雙重標準？(破壞王衝康哥)

時代力量立委林昶佐挺日反中不遺餘力，但日前他在臉書分享和助理打電動的照片，意外被網友揪出應該是來自大陸的未授權遊戲軟體。台灣網友批評立委帶頭不尊重智慧財產權，大陸網友也諷刺反中的林昶佐「嘴上說不要，身體卻很誠實。」

林昶佐在臉書分享和自己助理「法案組組頭」林穎孟打電動照片，卻被眼尖網友揪出，該款遊戲應該是來自大陸的「月光寶盒」遊戲機，内建上百款遊戲，但幾乎都沒有經過授權。論壇Mobile01網友發文「林昶佐示範智慧財產是不需尊重的?」

該網友表示「仔細看了一下使用的機器,再想一下.....這應該是內建一大票遊戲的機器。(應該都是未授權遊戲吧)這算帶頭示範鼓勵大眾使用未授權遊戲軟體嗎?創作者兼立法委員帶頭示範智慧財產權是不需要尊重的。」

底下網友紛紛回應「一任立委再狂妄吧!遇到立場問題不是髮夾彎就是躲」、「現在網軍、覺醒青年應該都知道，大陸有這款好用的3C產品了！想不到林立委也有幫大陸做工商服務，促進兩岸交流」、「一看就知道是月光寶盒了..這東西合法與否，相信有在玩的都知道...」、「應該是託林媽媽寄回來的!媽媽年紀大不知道這是違法的!」、「別這樣，等一下如果又屎尿失禁怎麼辦?」、「沒事啦!自己人。連勝文在玩 就大條了。」

臉書粉絲頁「破壞王衝康哥」也製圖諷刺「反中也有雙重標準？林昶佐委員為我們做了最好的示範，反中不一定要反人民幣、反大陸盜版貨！只要心裡有反中就可以了，不用那麼虔誠的。」

圖片傳到大陸，大陸網友也說「嘴上說不要，身體卻很誠實。」、「與“白天是教授，晚上是叫獸”有異曲同工之妙！」、「這些綠蛙嘴上說大陸盜版，行動上是自己最愛盜版。」

(中時電子報)