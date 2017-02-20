張學友巡演挑戰體力 滿意上半身練得挺
55歲「歌神」張學友為了這次四面舞台的巡迴演唱會，他坦言最大挑戰就是體力，兩年前開始健身，雖然沒練出六塊肌，但自豪上半身練得最挺。
張學友「A CLASSIC TOUR 學友．經典世界巡迴演唱會」，昨晚在台北小巨蛋舉行台北站最後一場，也是巡演的第55場，演唱會結束後舉行慶功宴。
張學友這次巡迴有三大原則，準時在晚上7時30分開場、堅持不降Key、不用提字機。關於不降Key，張學友說，好友哈林直呼，「你是不是有病」。不用提字機原因是他只要一看字幕，視線就離不開，乾脆背詞不看，但他自爆前天、昨天唱到「一千個傷心的理由」，還是小小忘詞。
這次張學友不僅挑戰四面舞台，體能也是一大考驗，兩年前開始健身，雖然沒練出六塊肌，「但該有的肌肉都有練出來」，最滿意的是把上半身練得很挺。
問及老婆羅美薇有沒有看過或讚美他的好身材，張學友似乎是羞於回答這個問題，只回「換衣服的應該有看過」。
張學友在演唱會上又唱又跳，他昨晚也透露，下台時很趕，右腳不小心扭到，下台時有點無力。不過他在台北演唱的這6場狀況都很好，說是因為「在台灣白飯吃很多」，體力很好。
他提到在香港演唱時最累，因為連唱3場中間只休息1天，又接連唱3場，後來發現這樣體力無法負荷，因此在台灣的6場，中間才會休息3天。1060220
(中央社)
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