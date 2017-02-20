金門縣議員有愛 與園生共享漢堡
民進黨金門縣黨部與縣議員陳滄江今天與晨光教養家園園生共享美味漢堡；看著園生滿足的模樣，陳滄江覺得很安慰。他認為，與其花大錢舉辦活動，不如多花心思在弱勢族群身上。
私立晨光教養家園專門安置照護智能障礙或以智障為主的多重障礙者，現有24名園生。這次是陳滄江連續3年與晨光園生相約共享漢堡。陳滄江說，他是在3年多前探視晨光家園時，得知園生喜歡吃漢堡，於是與園生訂下共餐的約定。
陳滄江月初再次訪視晨光家園時，提醒園生不要忘記他們的漢堡之約。這個約定今天上午在金城鎮摩斯漢堡實踐，除了一名身體不適及一名上學的園生，22名園生和老師共27人共襄盛舉，店裡滿是老老少少的歡樂聲。
晨光家園督導陳長源說，園生這幾天以來，刻意表現良好，為的就是今天能如願品嚐漢堡。他感謝陳滄江帶領園生品嚐難得吃到的美食，也讓園生有出走家園的機會，活動活動筋骨。
陳滄江問園生「高不高興呀」，園生都異口同聲高喊「高興」；陳滄江說，看到大家健康快樂，他很開心，請園生為照顧他們的大哥哥和大姐姐掌聲。會中充滿感恩。
陳滄江和民進黨金門縣黨部主委吳增允分送漢堡和飲料給園生，並說：「吃不夠再跟我講」。而除了共享漢堡，陳滄江還宣布了一個好消息；他告訴園生，等到春暖花開時要帶大家到漂亮的農試所走走，還要焢地瓜。他叮嚀園生要好好聽大哥哥大姐姐的話，多多運動、互相照顧。
看到晨光園生開心享用漢堡，陳滄江和小板凳團隊工作人員都很欣慰。陳滄江直言，金門各式活動太過頻繁，建議主辦單位能花心思在弱勢族群身上；他說，與園生共餐只是拋磚引玉，期盼社會能將提供更多資源給需要的人，讓社會更溫暖。1060220
(中央社)
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