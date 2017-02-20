賴清德宣布 南鐵地下化3月開工

台南市長賴清德今天出席鐵路地下化專案照顧住宅上梁典禮時表示，市府將公告第二次拆遷戶申購作業，鐵路地下化工程一定在下個月動工，市府會全力以赴，讓工程如期完工。

台南市政府今天在位於東區生產路的鐵路地下化專案照顧住宅興建工地舉行上梁儀式，由賴清德與負責興建的富立建設公司董事長陳聰徒一起主持，宣告照顧住宅邁入最後完工階段。

賴清德表示，台南鐵路地下化工程在民國105年9月獲內政部都委會審議通過，照顧住宅是在104年8月就動工；主要目的是讓拆遷戶可以住到照顧住宅後，房子才會被拆掉。

他說，鐵路地下化工程是台南市各界期待了幾十年的重大建設，雖然還有少數的拆遷戶持不同意見，但市府還會持續進一步溝通；他也要求都發局再開放第二波照顧住宅申購作業，讓上一次來不及申購的拆遷戶有另一次機會。

賴清德表示，鐵路地下化工程一定會在下個月動工，這是屬於全台南市民的事情，市府不會有任何拖延。動工之後，市府也會排除各種困難，讓工程能如期完工，讓台南市多一項重大建設，持續帶動都市的繁榮發展。1060220

(中央社)