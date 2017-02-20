金正男命案 大馬召喚北韓大使解釋指控

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馬來西亞外交部表示，大馬今天召喚北韓大使，要求解釋為何指控大馬在調查金正男命案上與「敵對勢力」串通。大馬同時也召回駐平壤大使。

大馬「星報」（The Star）網站報導，北韓大使姜哲（Kang Chol，譯音）上午9時54分抵達大馬外交部。

法新社根據1項聲明報導，大馬的雙邊事務副外長阿比丁（Raja Nushirwan Zainal Abidin）今天上午在外交部與姜哲會談。

根據路透社，外交部在聲明中說，大馬也召回駐平壤大使「商討」。

外交部說，召喚姜哲是要求「解釋他2017年2月17日記者會上對馬來西亞政府的指控」。

聲明說，這位大使在記者會上，暗指大馬政府「有所隱瞞」，還指控大馬與外部勢力「串通」。

聲明還說：「外交部強調，這起發生在馬來西亞的死亡事件案情離奇，展開調查釐清死因是馬來西亞政府責任。」

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日在大馬首都吉隆坡國際機場遇襲後喪生，引發大馬和北韓外交齟齬。北韓拒絕接受大馬的驗屍結果，要求對方直接將金正男遺體交給他們。（譯者：中央社盧映孜）1060220

(中央社)