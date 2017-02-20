H5N6疫情擴大 動物園加強防疫

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H5N6禽流感疫情擴大，已有6縣市淪陷，北市動物園加強防疫、宣導，暫時停止家禽的戶外活動，降低其被意外感染風險。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年2月20日

H5N6禽流感疫情擴大，台北市動物園加強防疫、宣導，暫時停止紅鶴等禽鳥的戶外活動，降低其被意外感染風險。

動物園發言人曹先紹表示，H5N6具有高傳染力、高發病率及高致死率，目前在生態鳥園、水禽區遊客出入口處放置消毒踏墊，並全面暫停野鳥救傷業務。

動物園也暫時把大門入口紅鶴池、兒童區中的家禽遷入室內，停止戶外活動，降低被意外感染風險。

曹先紹說，園區也增設消毒酒精取用點，搭配定時播音宣導，提醒遊客勤洗手、不要餵食及接觸鳥禽等預防措施。1060220

(中央社)