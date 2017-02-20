大學科系怎麼選 IOH邀學長姊直播解惑
學測成績日前公布，IOH平台邀請800多名大學學長姐錄製求學經驗影片，今天起還安排學長姐線上直播QA活動，希望幫助考生找到真正適合自己的科系。
IOH（Innovation Open House）開放個人經驗平台成立於2012年，由畢業自美國麻省理工學院的莊智超創辦，免費分享國內外學長姐求學經驗，提供升學方面的協助，讓學生打破科系迷思、跳脫成績框架，找到真正適合自己的科系。
為了提供更多資訊，協助考生選填志願，IOH平台邀請800多名學長姐錄製影片分享經驗，涵蓋國內80多所大學，考生進入IOH平台後，可依學校、科系或根據18學群來選擇，就可看到學長姐的求學經驗談影片，希望讓考生瞭解各科系實際所學，少走一些冤枉路。
除了上網看影片外，IOH平台也於20日至23日每天晚間7時至10時30分安排學長姐線上直播QA活動，考生上網看完學長姐分享影片後，如果還有其他問題和疑惑，可參考直播時間表，找到相關校系的學長姐，在直播時間留言提問。
針對考生煩惱的備審、面試、校系選擇等問題，IOH平台也邀請20多名大學教授錄取影片，分享各科系的狀況，希望幫助考生找到最適合自己的理想科系。1060220
(中央社)
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