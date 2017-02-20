6旬男子性侵2國小女童 判刑13年確定
高雄市60多歲王姓男子帶兩名國小女童到壽山動物園、客家文物館等遊玩，藉機猥褻、性侵；經查兩女童受害4次。最高法院今天駁回上訴，王姓男子被判有期徒刑13年確定。
判決書指出，案件發生在2年多前，王姓男子熟識住家附近的國小學童，卻利用這層關係，騎機車載女童出遊，或邀約到家中遊玩，藉機猥褻甚至性侵得逞。
女童回家後，對家人說下體疼痛，才揭發王姓男子惡行；王姓男子被逮捕後，被提起公訴。
法院審理時，王姓男子否認犯罪，辯稱女童說下體騷癢，才幫女童抓癢，但未性侵；不過，法院在兩名女童內褲上，驗出王姓男子口水或精液反應，也調閱女童相關心理諮商評估報告，認定王姓男子確實性侵。
一審台灣高雄地方法院依觸犯對未滿14歲女子犯強制猥褻、強制性交等罪，判處有期徒刑13年；案經上訴，二審台灣高等法院高雄分院駁回上訴。
王姓男子不服再提上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。1060220
(中央社)
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