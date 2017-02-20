NBA》杜蘭特大三元 西區隊獲勝幕後功臣
2017年NBA全明星賽在西區隊以192比182擊敗東區隊後圓滿落幕，所有光環都集中在獲得MVP殊榮的安東尼戴維斯身上，但西區隊能夠獲勝的幕後功臣卻是繳出21分、10籃板、10助攻，有著「大三元」精彩表現的杜蘭特。
杜蘭特先在第一節與韋斯布魯克上演了「大和解」戲碼，他將球空拋給韋斯布魯克來了一記精采絕倫的「阿里嗚」灌籃好手，韋斯布魯克在中場休息受訪時還稱讚杜蘭特傳了好球，懷念兩人攜手征戰的快樂時光。
第三節西區明星隊教頭科爾安排了勇士史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林4位子弟兵同時出賽，搭配了地主球星安東尼戴維斯，場上儼然成為勇士明星隊，不過，勇士4巨頭沒有搶了屬於地主球迷的光環，全力做球給安東尼戴維斯表現，也讓他的得分不斷飆高。
比賽來到決勝節，杜蘭特的角色從攻擊轉換成為防守，得分停留在21分，而籃板與助攻先後來到10個和10次，寫下了明星賽難得一見的大三元紀錄。
(中時電子報)
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