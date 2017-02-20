50年桃花心木倒伏 木雕師為它插上翅膀
台東高商校園1棵年齡超過半個世紀的桃花心木，在去年尼伯特颱風遭連根拔起，阿美族木雕工作者SiKi為盤根錯節的樹頭插上1雙翅膀，讓大樹以另一種方式重生，持續守護東商的天空。
台東高商校長劉鈴慧表示，校園裡有多棵大樹，在去年尼伯特颱風時倒伏，校方曾四處請樹專家搶救，其中1棵高逾10公尺，樹齡50年歲的桃花心木被連根拔起，橫亙在校園門口，為了讓桃花心木以不同的樣貌重生，委請都蘭的木雕工作者SiKi整修、設計，成為師生共同的記憶。
她說，SiKi為樹頭插上1對翅膀，剛好與桃花心木的種子有翅膀相呼應，校園裡雖然再也看不到它高大的身影，仍能用不同的方式存延續生命，也是另外一個生命的開始，同時讓學生理解到生命在災害中是很脆弱的。
學生張燕茹說，以前大樹還在時，可以在樹下乘涼，現在那邊空蕩蕩，覺得很不捨，現在裝上翅膀，好像小鳥展翅高飛，感覺也不錯。
(中時)
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