批川普被拔官 白官：不該違抗總統交辦
美國總統川普任命的國家安全會議資深官員狄爾，因批評總統而被拔官。白宮指出，為執行總統交辦事項而坐在位子上的人，不應該違抗總統交辦的事。
美聯社報導，1個月前由川普（Donald Trump）任命為國安會西半球事務部門主管的狄爾（Craig Deare），今天被請出華盛頓行政辦公大樓（Executive Office Building）。
路透社報導，白宮證實狄爾已去職。美國政治新聞機構Politico報導，狄爾因為批評總統和總統的首席幕僚而丟官。
白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）指出：「只是將他回歸原職，所以他沒被開除。」狄爾任教國防大學（National Defense University）。
在被問到公務員是否該對一旦批評川普可能丟掉飯碗心存顧忌時，桑德斯說：「我不認為任何為執行總統交辦事項而坐在位子上的人，應該違抗總統交辦的事。」
國安顧問1職屬總統獨立幕僚，無需經國會參議院確認。
不同部門的角色各異，國務卿、國防部長和重要安全機構首長出席的國家安全會議，國安顧問也會出席。
總統的政治策士傳統上不出席國安會，但川普讓首席策士巴農（Steve Bannon）也定期出席這項會議。這項破例因巴農曾主持右翼「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）而遭砲轟。（譯者：中央社何宏儒）1060220
(中央社)
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