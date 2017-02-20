肩傷斷棒球路 許元耕成逐夢鐵人

曾經的棒球夢因為肩傷破滅，運動員許元耕（圖）轉念選上自由車國手又遇上大環境不佳，身兼教練、選手跨足鐵人三項後逐漸闖出一片天，接下來他要挑戰半程超鐵，還要帶領選手挑戰亞、奧運。中央社記者李晉緯攝 106年2月20日

曾經的棒球夢因為肩傷破滅，許元耕轉念選上自由車國手又遇上大環境不佳，身兼教練、選手跨足鐵人三項後逐漸闖出一片天，接下來他要挑戰半程超鐵，還要帶領選手挑戰亞、奧運。

許元耕高中時期是棒球選手，兼練投手、外野的他，曾助陽明高中在2009年的大通盃台灣青棒菁英大賽打進8強，當時他一度懷抱職棒夢，希望未來能在棒球場上發光發熱，無奈右肩旋轉肌出現撕裂傷，讓這條棒球路就此中斷。

「那時確實是蠻灰心的」，許元耕說，但當下必須想辦法升學，腳步沒有停下來的空間，只能設法找路繼續往前，現在看到跟自己同期的朱育賢等人都在職棒場上奔馳，許元耕有時仍不免會想，「如果能繼續打棒球，會是什麼樣的情況」。

職棒夢碎，許元耕轉念跨上鐵馬，經過一番努力，他選上國手，代表中華隊參加國際自由車總會（UCI）亞洲巡迴賽環熊野站（TOUR De Kumano）等賽事，2012年曾在武嶺盃國際自由車登山賽搶下分組冠軍，2015年也在自由車場地全國錦標賽的個人追逐賽拿下銀牌，成功轉型卻再次面臨難題，這次他遇上的是整體大環境的衰退，所幸在學校內協助鐵人三項訓練的契機，讓他在運動領域的生涯得以延長。

2014年在台北市立大學就讀期間，因為實習的課程必須進到校隊幫忙訓練，許元耕因此接觸鐵人三項運動，原本專注在自己比較在行的自由車，但逐漸顧及跑步、游泳兩個區塊，且為了更實際瞭解選手感受，以增進訓練效果，他也自己「撩下去」跟著一起練鐵人三項，練著練著練出興趣，也開始參加比賽。

許元耕回憶，原本他的比賽重心放在自由車，但2015年起台灣的自由車賽事開始大幅減少，鐵人三項的賽事卻逐步增加，這讓他決定要將重心轉往鐵人三項，比賽比出興趣、心得後，未來他還要挑戰113公里的半程超級鐵人三項賽。

除了維持選手身分及比賽感覺，許元耕也沒有放棄在教學上的鑽研，2015年他獲得UCI國際自由車總會Level 1教練證、國際奧林匹克委員會自由車技術教練認證，讓自己的執教功力有了國際認證。

幾次轉練不同的運動項目，除了棒球路無法繼續真的是在不得已的狀況下發生，開始練其他項目的過程都是許元耕樂見的。許元耕說，「一直到現在我也不排斥接觸其他運動項目或領域，因為這樣會讓我持續保持學習的動機」。

談到外來的計畫，許元耕表示，他希望自己3年內可以前往IRONMAN 70.3世界錦標賽，也盼5年內可以組織起菁英團隊，幫助年輕選手在亞、奧運賽事有所發揮，進入職場的選手也能穩定在世錦賽出賽。1060220

(中央社)