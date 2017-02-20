用魚竿釣電腦手機 廣東小偷被逮

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中國大陸廣東省廣州市2名竊賊去年底用伸縮魚竿犯案，以為神不知鬼不覺地從屋中釣走手提電腦和手機等，卻才出巷口就被逮。

南方都市報今天報導，去年12月19日凌晨，兩名竊賊在廣州天河區元崗某城中村犯案，他們找尋虛掩的窗戶，看到後打開伸縮魚竿，從窗戶伸進去。

1小時後，筆記型電腦、手機等都被釣走。

據報導，當晚有3戶遭到這兩名竊賊光顧。

不過，這兩名竊賊剛出巷口，其中一人便被埋伏的天河區公安分局元崗派出所警員逮捕，從其身上繳獲筆記型電腦和3台手機等，另一人逃逸。1060220

(中央社)