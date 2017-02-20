華航飛機蒙皮受損 另派飛機執飛

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華航CI721上午桃園飛吉隆坡班機，艙門外側疑蒙皮受損，考量飛安，航機將全面檢測修復。現安排旅客於機場用餐，調派另一架班機執飛，預計下午1時35分起飛。

中華航空股份有限公司為延誤造成旅客不便深感抱歉。

CI721原本預定上午8時30分飛往吉隆坡，旅客約300人，至於蒙皮刮傷時間及原因，還在調查中。1060220

(中央社)