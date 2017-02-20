新南向 鍾佳濱：台馬可合作培育醫療人才

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民進黨立委鍾佳濱今天表示，政府推動新南向，可以與馬來西亞建立醫療體系上的合作，培育醫療人才，雙方可以因此互惠，但仍需透過兩國協商。

鍾佳濱日前以「新南向國會交流促進會」執行長的身分前往參訪，主要在馬來西亞政黨馬華公會的安排下，與民進黨立委李昆澤、交通部觀光局等前往馬來西亞華人聚集的文冬等地參訪。

鍾佳濱說，這次訪問發現馬來西亞在醫療部分，看病非常便宜，公立醫院看病一律馬幣1元（約新台幣7元），但都要大排長龍，因此花得起錢的民眾，就是去私人醫院。

他說，馬來西亞的中上階層，都希望子女未來能夠當醫生，馬來西亞當地每年可以培育出2500名醫學院的畢業生，還有3000人在海外學醫回馬來西亞，每年5500名醫學院畢業生，政府規定畢業生取得醫師執照後，必須先到公立醫院服務2年後，才可接受為期4年的專科醫師訓練，形同於當兵。

鍾佳濱說，但政府提供的缺額只有5000個，每年超額的500人只能排隊。

他表示，台灣每年醫學院畢業生約為1300人，但根據民國106年度公布的各科專科醫師訓練名額為1776人，差距不小。

鍾佳濱說，台灣規定外國醫師執照在台灣不可以執業，但可以在台灣受專科醫師訓練，馬來西亞方面則認定，未能進入公立醫院的新手醫師，也可以在外國的醫院服務，取得專科醫師訓練的資格和機會，但是目前僅開放承認部分大英國協的國家，台灣可以找上馬來西亞洽談合作，雙方都可以解決各自的問題。

他表示，台灣醫生的收入較高，對馬來西亞醫學院畢業生是誘因，而馬來西亞醫學院畢業生有不少人會說華語，對台灣來說可以解決醫療人力困境，溝通上也沒問題。1060220

(中央社)